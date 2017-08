Neues Album von ROBERT PLANT im Oktober

Der frühere Sänger von LED ZEPPELIN, Robert Plant, hat für den 13. Oktober sein nächstes Studioalbum "Carry Fire" angekündigt. Die Scheibe soll als CD, als Doppel-LP und digital erhältlich sein. So lauten die Titel:



1. The May Queen

2. New World…

3. Season’s Song

4. Dance With You Tonight

5. Carving Up The World Again… A Wall And Not A Fence

6. A Way With Words

7. Carry Fire

8. Bones Of Saints

9. Keep It Hid

10. Bluebirds Over The Mountain

11. Heaven Sent



Zum ersten Stück 'The May Queen' (erinnert mich doch an etwas, das Robert Plant auch gesungen hat) gibt es bei YouTube ein Video mit eingeblendetem Text.

