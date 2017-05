Neues Album von STYX erscheint bald

Die US-Proggies von STYX gehören zu den Dinos des Rock-Business. Mit "The Mission" gibt es am 16.06. wieder ein neues Studio-Album, das erste seit 14 Jahren. Es ist bereits das 16. Album der Band.

Das Album wird auf dem bandeigenen Label ALPHA DOG 2T/UMe erscheinen, und zwar als Download, CD und Doppel-LP.

Folgende Tracks wird es geben:

1. Overture

2. Gone Gone Gone

3. Hundred Million Miles From Home

4. Trouble At The Big Show

5. Locomotive

6. Radio Silence

7. The Greater Good

8. Time May Bend

9. Ten Thousand Ways To Be Strong

10. Red Storm

11. All Systems Stable

12. Khedive

13. The Outpost

14. Mission To Mars

Das in Nashville aufgenommene Album behandelt die Story einer Raumfähre namens "Khedive".

Es wird spannend sein zu hören, ob es die Jungs heute noch drauf haben!

