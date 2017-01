Neues GOLD: Album und Tour

Die "Alles"-Rockband GOLD rund um Sängerin Milena Eva und ex-THE DEVIL'S BLOODler Thomas Sciarone wird am 24.02.2017 ihr neues Album "Optimist" via Ván Records veröffentlichen und auch extensiv auf Tour vorstellen. Man darf gespannt sein, was die GOLDenen diesmal wieder zusammen mit Randall Dunn (u. a. SUNN O))) und EARTH) auf LP und CD gezaubert haben. Kenner wissen, dass da durchaus Überraschungen auftreten können.

Hier die Daten:

19.03: Linz (AT) - Willy*Fred

20.03: Wien (AT) - Venster 99

21.03: Leipzig - 4rooms

22.03: Göttingen - Freihafen

23.03: Rostock - JAZ

27.03: Kiel - Alte Meierei

28.03: Hamburg - Hafenklang

29.03: Erlangen - JUKUZ