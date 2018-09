Neues STRATOVARIUS-Video, Tourdates

Die Skandinavier zeigen und als nächstes von ihrem kommenden Album "Enigma: Intermission 2", das drei neue Lieder und vier Orchester-Versionen älterer Songs enthalten wird. Einer der letzteren ist 'Unbreakable': Youtube.

Ich bin nicht besonders beeindruckt, aber ich bin auch eher auf die neuen Lieder scharf. Das am 28. September erscheinende Album wird 30 Minuten neue Musik und 50 Minuten Raritäten enthalten und danach wird STRATOVARIUS auf Tour gehen:

01.10.2018 - Frankfurt – Batschkapp (GER)

02.10.2018 - Kiel – Max (GER)

03.10.2018 - Hannover – Capitol (GER)

05.10.2018 - Karlsruhe – Substage (GER)

07.10.2018 - Utrecht – TivoliVredenburg (NL)

09.10.2018 - Bochum – Matrix (GER)

10.10.2018 - Köln – Essigfabrik (GER)

11.10.2018 - Saarbrücken – Garage (GER)

13.10.2018 - Solothurn – Kofmehl (CH)

14.10.2018 - Grenoble – Le Summum (FR)

16.10.2018 - Rome – Orion (IT)

17.10.2018 - Milan – Alcatraz (IT)

18.10.2018 - München – Backstage (GER)

20.10.2018 - Innsbruck - Music Hall (AT)

21.10.2018 - Prague - Forum Karlín (CR)

22.10.2018 - Berlin - Festsaal Kreuzberg (GER)

24.10.2018 - Gdansk - B90 (PL)

25.10.2018 - Krakow – Studio (PL)

26.10.2018 - Dresden – Reithalle (GER)

28.10.2018 - Budapest – Barba Negra (HUN)

29.10.2018 - Sofia - Universiada Sports Hall (BUL)