Neues Video von EXCUSE

Die Finnen werden im ersten Quartal 2019 ihr Debüt über Shadowkingdom Records veröffentlichen, da geben sie uns ihr wildes 80er Gerumpel schon einmal 'Sworn to the Crimson Oath' auf die Ohren: Youtube.

Vor fünfunddreißig Jahren wären wir alle steil gegangen, oder? Allerdings sind bei mir Bild un Ton nicht synchron, muss das so sein?Das Album, dem übrigens eine EP namens "Goddess Injustice" vorangegangen ist, wird "Prophets From the Occultic Cosmos" heißen.