Neues Video von HELION PRIME

Die Powermetaller von HELION PRIME spendieren der Fanschar am Vorabend der Veröffentlichung ihres neuen Albums, das auf den geschmackvollen Namen "Terror Of The Cybernetic Space Monster" hört und am 31. August 2018 erscheint, ein neues Lyrik-Video. 'Urth' heißt das gute Stück und es dürfte die Erwartungen der geneigten Hörer durchaus zufriedenstellen.

