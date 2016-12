Neues Video von PAIN OF SALVATION

'Reasons' heißt das zweite Stück, dass die schwedischen Prog-Rocker für ihr Video ausgewählt haben, um uns ihr kommendes Album "In The Passing Light Of Day" schmackhaft zu machen. Zuvor gabe es bereits das Video zu 'Meaningless'.

Ich bin noch nicht ganz überzeugt vom abgehackten, heftigen Stil von 'Reasons' und auch der moderne Sound des Albums erscheint mir gewöhnungsbedürftig. Aber bislang konnte PAIN OF SALVATION immer künstlerisch überzeugen. Ich erwarte daher, ab 13. Januar langsam überzeugt zu werden. Hört selbst:

'Reasons'

'Meaningless'