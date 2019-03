Neues Video von S91

Aus ihrem zweiten, für den 22. März angekündigten Langspieler "Along The Sacred Path" hat die italienische Power-Prog-Gruppe S91 ein Textvideo zu 'Constantine The Great', dem Eröffner des Albums, bei YouTube veröffentlicht.





Quelle: https://ashermediarelations.com/