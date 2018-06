Neues Video von THEM MOOSE RUSH

Die durchgeknallten Kroaten THEM MOOSE RUSH haben ein Video zu ihrem Song 'Lethal Dose Of Pretty' aufgenommen. Das Video spielt in der Zukunft und zeigt eine witzig-makabere Vision, in der es möglich ist, seinen Körper uns sein Gesicht komplett nach seinen individuellen Vorstellungen umzugestalten. Verzerrte Gesichte und weitere Skurrilitäten untermalen THEM MOOSE RUSHs experimentellen Sound. Sollte dies gefällen, empfehle ich wärmstens, das Album "Don't Pick The Noise" anzuchecken.

