Neues vom WAY OF DARKNESS Festival

Für das von POWERMETAL.de präsentierte am 05. und 06.10.2018 in der Stadthalle Lichtenfels stattfindende WAY OF DARKNESS Festival wurde die holländische Black/Death-Metal-Truppe SOULBURN verpflichtet.

Unter dem Banner von SOULBURN haben sich Bob Bagchus(ex-Asphyx), Eric Daniels (ex-Asphyx), Twan van Geel (Legion of The Damned) und Remco Kreft (ex-Grand Supreme Blood Court, Graceless) zusammengefunden.

Tickets für das Festival gibt es über die Homepage www.wayofdarkness.de