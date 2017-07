Neuveröffentlichungen von RUNNING WILD

Fertig machen zum Entern! Im August werden die ersten neun Langspieler unserer Lieblingspiraten von RUNNING WILD als CDs und LPs mit Bonusmaterial neu auf den Markt gebracht. Am 11. August geht es los mit "Gates To Purgatory", "Branded And Exiled", "Under Jolly Roger", "Port Royal" und "Death Or Glory", und am 25. August folgen "Blazon Stone", "Pile Of Skulls", "Black Hand Inn" und "Masquerade". Einen lustigen Clip zur Sache gibt es auf YouTube.

