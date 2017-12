New Waves Day am 26.05.2018 in Oberhausen mit FIELDS OF THE NEPHILIM

Am 26.05.2018 findet in der Turbinenhalle in Oberhausen das Festival "New Waves Day" statt.



An diesem Tag werden folgende Bands auftreten:



FIELDS OF THE NEPHILIM

CHAMELEONSVOX

THE DAMNED

THE YOUNG GODS

TRISOMIE 21

CLAN OF XYMOX

DER FLUCH

HOLYGRAM



Die Original-Tickets sind ab sofort erhältlich.

Quelle: Result Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: new waves day turbinenhalle oberhausen fields of the nephilim chameleonsvox the damned the young gods trisomie 21 clan of xymox der fluch holygram