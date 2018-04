Nickelback: Tourtermine

NICKELBACK geht auf Tour! In genau einem Monat startet die "Feed The Machine"-Tournee der US-Rocker, die sich für die Termine Übersee Verstärkung von SEETHER geholt haben. Halt machen die beiden Bands in Deutschland und der Schweiz hier!

16. Mai 2018 Berlin Max Schmeling-Halle 0

3. Juni 2018 Leipzig Arena

04. Juni 208 Stuttgart Schleyerhalle

06. Juni 2018 Mönchengladbach Sparkassen Park

08. Juni 2018 München Olympiahalle

09. Juni 2018 Frankfurt Festhalle

12. Juni 2018 Hallenstadion Zürich

13. Juni 2018 Geneva Arena Genf

Quelle: BMG Music Redakteur: Leoni Dowidat Tags: nickelback feed the machine