Nocturnal Culture Night: Running Order veröffentlicht

Für die am kommenden Wochenende stattfindende Nocturnal Culture Night ist am heutigen Tag die Running Order veröffentlicht worden. Die 13. Auflage des Festivals findet vom 07.-09.09.2018 im Kulturpark Deutzen statt.



Unter anderen werden an den drei Tagen KIRLIAN CAMERA, ZEROMANCER, WELLE ERDBALL und MARC ALMOND auftreten.

Alle Informationen rund um das Festival gibt es auf der Festival-Homepage.