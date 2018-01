Nord Open Air im Ruhrpott: Freier Eintritt zu hochkarätigen Bands

Am 27.07.2018 und 28.07.2018 wird auf dem Viehofer Platz in Essen das diesjährige Nord Open Air stattfinden. Bereits zum neunten Mal richtet das in Szenekreisen im Ruhrpott beliebte Cafe Nord das Treffen aus und kann mit kostenlosem Eintritt und den folgenden bereits bestätigten Bands punkten:

AT THE GATES, THE HAUNTED, TANKARD, WARPATH. Dazu werden sich in den nächsten Wochen weitere Hochkaräter hinzugesellen.