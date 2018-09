OBLITERATION: Neues Album

Am 23.11.2018 wird das fünfte Studioalbum der norwegischen Death-Metal-Band OBLITERATION erscheinen. Es trägt den Namen "Cenotaph Obscure" und wird via Indie Recordings veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Cenotaph Obscure

2. Tumulus of Ancient Bones

3. Orb

4. Eldritch Summoning

5. Detestation Rite

6. Onto Damnation

7. Charnel Plains



Der Song 'Detestation Rite' ist über diverse Plattformen verfügbar.

