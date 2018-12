OBSCURA, FALLUJAH, ALLEGAEON, FIRST FRAGMENT: Tour

Das ist ein brachiales Paket, das sich da Richtung Europa wälzt, um uns mit technisch hochwertigem Death Metal zu beglücken. Wer aggressiv die Ohren verknotet haben möchte, findet sich hier ein:

01.02. D München - Backstage

02.02. D Nürnberg - Z-Bau

03.02. NL Haarlem - Patronaat

04.02. UK Bristol - The Fleece

05.02. IRL Dublin - The Voodoo Lounge

06.02. UK Glasgow - The Cathouse

07.02. UK Manchester - Rebellion

08.02. UK London - O2 Academy Islington

09.02. F Paris - Le Trabendo

10.02. F Toulouse - Metronum

11.02. E Bilbao - Santana 27

12.02. P Porto - Hard Club

13.02. E Madrid - Sala Caracol

14.02. E Barcelona - Sala Bóveda

15.02. F Lyon - CCO Villeurbanne

16.02. I Milan - Legend 54

17.02. CH Aarau - KiFF

18.02. A Vienna - Arena

19.02. D Leipzig - Conne Island

20.02. D Berlin - Lido

21.02. D Hamburg - Logo

22.02. D Oberhausen - Kulttempel

23.02. A Salzburg - Rockhouse

FALLUJAH stimmt auch schon mal darauf ein: Youtube.