OBSCURITY läd zum Videodreh

Ihr habt am 14. und 15.04.2018 noch nichts vor und wolltet schon immer mal in einem Musikvideo mitspielen? Außerdem besitzt ihr das nötige Rüstzeug (Klamotten, Waffen, etc.) um authentisch ausgestattete und kampferprobte Wikingerkrieger darzustellen?

Fein, dann solltet ihr umgehend ein Bewerbungsfoto an info(at)obscurity-online.de schicken und wenn ihr zu den 15 Ersten gehört, welche die Band überzeugen, dann seid ihr beim Videodreh dabei! Um welchen Song aus dem aktuellen Album "Streitmacht" es sich dabei handelt, verrät die Band allerdings erst am Set.

Für ausreichende Verpflegung am Set ist natürlich gesorgt. Hier noch einige Infos zu den Drehorten:

Samstag, 14. April 2018: 14770 Brandenburg an der Havel

Drehzeit: ca. 2-3 Stunden ab morgens um 07:00 Uhr

Thema: Landung und Sturmlauf eines Wikingerheers

Sonntag, 15. April 2018: 17258 Feldberger Seenlandschaft

Drehzeit: ca. 2-3 Stunden ab morgens um 08:00 Uhr

Thema: Landung eines Wikingerbootes mit Wikingerbesatzung und Stürmung des Ufers