OCEANS OF SLUMBER kündigt neues Album an, erstes Video

Irgendwie habe ich das, natürlich völlig subjektive Gefühl, dass aktuell viele etablierte Bands ihr nächstes Album mit dem Bandnamen betiteln. So nämlich auch OCEANS OF SLUMBER, die das Werk für den 4. September angekündigt hat. Als erstes Lied wurde 'A Return To The Earth Below' als Video veröffentlicht:

Wow, das ist aber mal ein starkes Stück. Das Album wird es wieder als Jewel-Case-CD und als Doppel-Lp mit CD geben. Natürlich kann man das Album bereits vorbestellen.