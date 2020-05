OCEANS gegen alle Widrigkeiten

Wir hatten ja von der Idee der Band berichtet, in er sie Fans in Nordamerika aufgerufen haben, selbstgedrehte Videos einzusenden für das offizielle Video zu dem Lied 'Against All Odds'. Dieser Streifen ist jetzt erschienen und so sieht das Resultat aus:

Die Band sagt dazu: "Das war eine großartige Erfahrung. In 'Against All Odds' stecken fast 100 fantastische Clips von unseren Fans überall auf der Welt! Wir waren wirklich überwältigt von dem vielen positiven Feedback dazu. Ich finde, das ist ein beeindruckendes Projekt, das beweist, wie einfach so eine Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter sein kann. Jetzt können wir nur noch sagen: Genießt den Song, bleibt gesund und gebt niemals auf!"

Das Album kann man hier vorbestellen.