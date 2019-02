OCULUM DEI kommt aus den Löchern

Das Trio aus North Carolina hat sich seit der Gründung 2016 Zeit gelassen, um seine Mixtur diverser Stilmittel des Black Metal zu einem ersten Album zusammenzuführen. Das Ergebnis nennt sich "Dreams Of Desire And Torment" und wird am 22.02.2019 erscheinen. Eine Kostprobe gibt es auch bereits.

Foto: (c) Kenny Kivett, Pressefreigabe Asher Media