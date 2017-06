OMEN wieder ohne Kevin Goocher

Das alte Rein-Raus-Spiel: Kevin Goocher ist laut einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite nicht mehr länger Sänger bei OMEN. Kevin schreibt nur, dass er nicht mehr in der Band ist und sonst auch keine Antworten auf Fragen hätte. Dazu mysteriöse Dinge wie "verschwindende Facebook-Fragen" und die Tatsache, dass er auf fünf Anfragen, die mutmaßlich an Kenny Powell gingen, keine Antwort erhalten hätte. Parallel dazu ist die OMEN-Facebook-Seite leider nicht erreichbar. In Anbetracht der Tatsache, dass Kenny vor wenigen Monaten auch Bassist und Schlagzeuger ausgetauscht hat und das letzte Album "Hammer Damage" nicht überall auf Lobeshymnen stieß, scheint die See für das OMEN-Schiff nicht ruhiger zu werden.

Quelle: Kevin Goocher Facebook Redakteur: Frank Jaeger Tags: omen kevin goocher kenny powell