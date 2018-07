Mit einem Video zu dem Song 'Gods Go First' liefern die finnischen Melodic-Death-Metaller von OMNIUM GATHERUM einen ersten Eindruck ihres kommenden Albums ab, das am 31.08.2018 erscheint. Es trägt den Titel "The Burning Cold".

Quelle: Century Media Records Redakteur: Erika Becker Tags: omnium gatherum gods go first the burning cold video