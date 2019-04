OMNI unterzeichnet bei Sub Pop

In den Neunzigern war das ein echtes Kultlabel, doch zuletzt wurde es etwas ruhiger um die Indie-Rock-Schmiede. Jetzt gab Sub Pop bekannt, das das Label die Band OMNI aus Atlanta unter ihre Fittiche genommen hat. Die Band wurde von Frankie Broyles (ehemals DEERHUNTER und BALKANS) und Philip Frobos (Ex-CARNIVORES) gegründet und hat bisher zwei Alben veröffentlicht. Das dritte Werk ist zwar noch in Arbeit, aber zwei Lieder der Band wurden für die Sub Pop Singles Club Serie bereits veröffentlicht. Das ist immer noch ziemlich cool, hört euch mal 'Delicacy' an: Youtube.

Anhören und erwerben kann man das auf der OMNI-Bandcamp-Seite.