ONCE mit erstem Video

Aus Münster kommt diese neue Band mit dem Namen ONCE, die sich dem Namen und dem Stil nach möglicherweise Inspiratiom von der gleichnamigen NIGHTWISH-Single geholt hat. Jetzt ist ihre Debüt-Single mit dem Titel 'The Hour Of Eden's Fall' erschienen: Youtube.

Das ganze Album "After Earth" wird am 29. Oktober über Pride And Joy Msic erscheinen.