ONE MORNING LEFT: Neue Single 'Neon Highway' veröffentlicht

Der finnische Metalcore-Band ONE MORNING LEFT meldet sich mit dem neuen Song 'Neon Highway' zurück. Die Band gibt damit einen Vorgeschmack auf das neue Album "Hyperactive", welches am 21. Mai 2021 via Arising Empire erscheinen wird. Das neue Werk kann bereits vorbestellt werden.



Mit dem vierten Album beendet die Formation eine fünfjährige Pause. Musikalisch lassen sich die Finnen von Retro-Musik für elektronische Spiele und Videospiele sowie dem Hardrock der Achtziger Jahre inspirieren.



Die Tracklist liest sich so:

1. Ruby Dragon

2. Neon Highway

3. Sinners Are Winners

4. Drowned God

5. CREATVRES

6. Live Laugh Love

7. Ruthless Resistance

8. Downfall

9. Worry Less, Dance more

10. Hyperactive

Quelle: Focusion Redakteur: Swen Reuter Tags: one morning left neon highway hyperactive arising empire