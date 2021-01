ONE MORNING LEFT veröffentlicht 'Ruby Dragon'

Als zweite Single vom kommenden Album "Hyperactive" veröffentlicht die Metalcore-Combo ONE MORNING LEFT nun 'Ruby Dragon'. Ein Lebenszeichen hatte sie im vergangenen Dezember mit 'Neon Highway' gegeben.

'Ruby Dragon' weckt die Erinnerung an riesige Spielhallen, in denen man sich in Labyrinthe begibt und mit Laserpistolen auf Drachen schießt. Tiefgründiger beschreibt es die Band: In 'Ruby Dragon' geht es auch um Selbstverbesserung, Überwindung von Depressionen und darum, die beste Version seiner Selbst zu werden.

"Mika wollte ein Lied über das Brettspiel "Labyrinth", also habe ich es an die obigen Themen angepasst und hatte eine großartige Zeit dies zu schreiben, obwohl die Inspirationen ... schwierig sind", erklärt Gitarrist und Clean-Vocalist Leevi Luoto.

Ja, die Nummer macht ordentlich Laune! Und Lust auf das neue Release, das am 21. Mai 2021 erscheint.