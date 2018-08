ONKEL TOM ANGELRIPPER mit neuem Video

Ruhrpott-Original ONKEL TOM ANGELRIPPER beglückt uns am 28. September mit seinem neuen "Bier Ernst" betitelten Album. Dieses hat es wahrlich in sich, enthält es doch 21(!) Songs, die entsprechend ihrer textlichen Inhalte auf 2 CDs verteilt wurden. Auf einem der Rundlinge (Bier) werden bekannte Trink-und Geselligkeitslieder in härteren Versionen dargeboten und auf dem anderen (Ernst), haut uns ONKEL TOM ANGELRIPPER zwölf neue Eigenkompositionen um die Ohren die es wahrlich in sich haben. Veröffentlicht wird das Album via Steamhammer/SPV GmbH in den Formaten 2-CD-DigiPak, Vinyl-Doppel-LP (Gatefold) und als digitaler Download. 'Ich finde nur Metal geil' nennt sich das erste dazugehörige Video, welches bereits tierisch Bock auf das komplette Album macht. Youtube.

