OPEN BURN - Debütalbum Ende Juni über No Remorse Records

Nachdem OPEN BURN, die noch relativ neue Band aus dem LETHAL-Umfeld (drei Mann des "Programmed"-Line-ups sind an Bord), den progressiven US-Metal-Underground bereits im vergangenen Jahr mit ihrer MCD-Eigenpressung aus der Reserve locken konnte, ist nun der Deal für das erste vollständige Studioalbum "Divine Intermission" in trockenen Tüchern. Das Album wird am 29.06.2018 über das griechische Label No Remorse Records erscheinen. Fünf der neun Songs waren bereits auf der MCD vertreten.

Quelle: No Remorse Records, Open Burn Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: open burn lethal divine intermission no remorse records