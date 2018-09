Am 2. November wird das bereits angekündigte Live-Album "Garden of the Titans: Live at Red Rocks Amphitheatre" der Schweden über Nuclear Blast in die Läden kommen, doch bereits am 19. Oktober wird eine Vinyl-Single mit den Liedern 'Ghost Of Perdition (live)' und 'Sorceress (live)' in verschiedenen Vinyl-Farben erscheinen. Die gesamte Liste und natürlich auch die Möglichkeit, die Lieblingsfarbe gleich zu bestellen, bietet der Nuclear Blast Shop. Die B-Seite ist auch als Video bereits verfügber: Youtube.

Tags: opeth ghost of perdition sorceress live