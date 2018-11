OPETH: 'Ghost Of Perdition (live)' Video veröffentlicht.

Heute veröffentlichen die schwedischen Progger OPETH ihr monumentales Live-Release "Garden of the Titans: Live at Red Rocks Amphitheatre", das in den Formaten DVD, Blu-Ray und Vinyl erhältlich ist. Aufgenommen am 11. Mai 2017 im legendären Red Rocks Amphitheatre in Denver führt das Liveset hier durch ihre gesamte Bandgeschichte, und am Releasetag zeigt uns OPETH heute das Video zu dem Klassiker 'Ghost Of Perdition (live)', das ihr hier sehen könnt:







