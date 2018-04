OPETH: Live at Rockpalast Konzert online

OPETH-Fans aufgepasst, das ganze Konzert des 2017er Rockpalast aus Gelsenkirchen am 4. Juni auf dem Rock Hard Festival ist vom WDR als Video hochgeladen worden. Schaut hier: Youtube.

Der Auftritt ist fast 80 Minuten lang und enthält folgende neun Lieder plus ein kurzes Interview am Ende:

01. Sorceress

02. Ghost Of Perdition

03. Demon Of The Fall

04. The Wilde Flowers

05. In My Time Of Need

06. Cusp Of Eternity

07. Heir Apparent

08. Era

09. Deliverance

Das finde ich mal wirklich toll vom WDR. Da gibt es sogar noch viel mehr zu entdecken. Schaut mal beim offiziellen Youtube-Kanal vorbei, da gibt es noch ganz andere Perlen wie CANDLEMASS 2017, THE POLICE 1980, BEHEMOTH 2017 und mehr: Rockpalast Youtube.