OPETH zeigt neuen Song 'Hjärtat Vet Vad Handen Gör' / 'Heart In Hand'

OPETH veröffentlicht am 27.09.2019 via Moderbolaget / Nuclear Blast Entertainment das neue Album "In Cauda Venenum" in schwedischer und englischer Version.

Schaut euch hier den Visualizer zum neuen Song 'Hjärtat Vet Vad Handen Gör' / 'Heart In Hand' an (englische Version ab 8:28)

https://www.youtube.com/watch?v=5Ko4_eO2tiU