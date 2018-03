ORANGE GOBLIN: Aufnahmen für

Die Arbeiten am neunten Album der Briten mit Produzent Jaime Gomez Arellano (GHOST, PARADISE LOST, CATHEDRAL) in den Orgone Studios sind abgeschlossen. Bisher sind nur ein paar Songtitel nach außen gedrungen wie 'Son of Salem', 'Ghost Of The Primitives', 'Burn The Ships', 'Zeitgeist' und 'Suicide Division'. Insgesamt wird das Album neun Stücke enthalten und das Cover-Artwork wird von Roland Scriver gestaltet werden. Im Sommer wird ORANGE GOBLIN auf dem Summer Breeze zu sehen sein.



