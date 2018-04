ORANGE GOBLIN mit Video zu 'Sons Of Salem'

Die Briten werden am 15. Juni über Candlelight Records ihr neues Album veröffentlichen, aus dem das Stück 'Sons Of Salem' stammt, das man als Stream hören kann, nachdem mal seinen Anbieter ausgewählt hat: Auswahl.

Hier ist die Trackliste des Albums:

Sons Of Salem

The Wolf Bites Back

Renegade

Swords Of Fire

Ghosts Of The Primitives

In Bocca Al Lupo

Suicide Division

The Stranger

Burn The Ships

Zeitgeist

Quelle: Bravewords Redakteur: Frank Jaeger Tags: orange goblin sons of salem the wolf bites back