ORDEN OGAN - Tour und neues Album

Am 28.08.2020 wird das neue Album "Final Days" via AFM RECORDS weltweit veröffentlicht.



Im September und Oktober begibt sich ORDEN OGAN dann auf die „Final Days“ Headliner-Tour 2020. Die Heavy Metal Legende GRAVE DIGGER ist Special Guest und wird zum 40-jährigen Geburtstag mit neuem Album im Gepäck anrücken. Als zweiter Special Guest ist das deutsche Power Metal Urgestein RAGE an Bord.





ORDEN OGAN - FINAL DAYS TOUR (part 1)

special guest: GRAVE DIGGER und RAGE



24.09.20 DE Hamburg - Gruenspan

25.09.20 DE Oberhausen - Turbinenhalle 1

26.09.20 DE Leipzig - Hellraiser

27.09.20 ?? (to be announced in April 2020)

29.09.20 HU Budapest - Dürer Kert

30.09.20 AT Wien - Szene

01.10.20 DE Berlin - Kesselhaus

02.10.20 DE München - Muffathalle

03.10.20 DE Stuttgart - LKA

04.10.20 CH Sarnen - Urrock Festival

06.10.20 FR Paris - La Machine

07.10.20 FR Lyon - Ninkasi Kao

08.10.20 NL Nijmegen - Doornroosje

09.10.20 DE Saarbrücken - Garage

10.10.20 DE Geiselwind - Musichall

11.10.20 DE Wiesbaden - Schlachthof

Quelle: sylvie@sailor-entertainment.de Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: orden ogan grave digger rage final days