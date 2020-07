ORDEN OGAN Tour auf nächstes Jahr verschoben

Jetzt hat es auch ORDEN OGAN erwischt, die für September geplante Tour kann nicht stattfinden und wird auf nächstes Jahr verschoben, wobei da dann GRAVE DIGGER und RAGE leider nicht mehr dabei sein können. Für Ersatz wurde allerding auch schon gesorgt. Lest hier das Statement der Band:

"Hallo Freunde!



Auch wir sind nicht von den Auswirkungen der Corona Pandemie verschont geblieben und sind - wie viele von euch schon erwartet haben - gezwungen unsere "FINAL DAYS" Headliner-Tour im September/Oktober abzusagen.

Die Tour wird in den April 2021 verschoben. Aufgrund terminlicher Probleme konnten GRAVE DIGGER und RAGE diesen Zeitraum nicht wahrnehmen. Alle Beteiligten finden das Paket nach wie vor großartig - insofern holen wir diese Tour so bestimmt noch mal nach!

Für die neue April Tour haben wir ebenfalls ein fantastisches, frisches Paket mit den shooting stars BROTHERS OF METAL (Schweden) und WIND ROSE (Italien) zusammen bekommen und freuen uns riesig drauf!

Die Tickets, die über reguläre Vorverkaufsstellen gekauft worden sind, müssen dort retourniert / gegen die neuen eingetauscht werden - das ist je nach Gebiet unterschiedlich geregelt. Bitte wendet euch an eure VVK Stelle.

Die Tickets, die über den AFM Records Shop im Bundle mit dem neuen Album gekauft worden sind werden automatisch auf das neue Datum umgeschrieben. Die Shows, für die es keinen Ersatz gibt (wie Wien z.B.) werden erstattet.



Der Release des neun Albums "FINAL DAYS" wird auf den 13.11.2020 verschoben.

Auch hier gab es Corona bedingt viele Verzögerungen, so dass wir hierzu gezwungen waren.



Album / Ticket Presale gibt's hier:

https://shop.afm-records.de/…/orden-ogan-final-d…/dvd-bundle



Zuletzt noch ein ganz großes Dankeschön an euch alle - uns haben etliche Nachrichten erreicht. Wir können es kaum erwarten euch das beste ORDEN OGAN Album bisher um die Ohren zu hauen und freuen uns wieder auf die Bühnen dieser Welt zu kommen um mit euch zu feiern!"



Hier die neuen Tourdaten:





ORDEN OGAN - FINAL DAYS TOUR (v2)

+ BROTHERS OF METAL

+ WIND ROSE



09.04.21 (DE) Geiselwind - Musichall

10.04.21 (CZ) Zlin - Masters of Rock Cafe

11.04.21 (DE) München - Muffathalle

13.04.21 (CH) Pratteln - Z-7

14.04.21 (FR) Paris - La Machine du Moulin Rouge

15.04.21 (BE) Kortrijk - De Kreun

16.04.21 (DE) Berlin - Kesselhaus

17.04.21 (DE) Leipzig - Hellraiser

18.04.21 (NL) Nijmegen - Doornroosje

20.04.21 (DE) Hamburg - Gruenspan

21.04.21 (DE) Saarbrücken - Garage

22.04.21 (DE) Frankfurt - Batschkapp

23.04.21 (DE) Osnabrück - Hyde Park

24.04.21 (DE) Oberhausen - Turbinenhalle 2

25.04.21 (DE) Stuttgart - LKA

02.05.21 (UK) London - Islington Assembly Hall* (*ORDEN OGAN only)