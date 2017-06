ORDEN OGAN: Die Revolverhelden kommen in die Stadt

In wenigen Wochen ist es soweit, am 7. Juli erscheint mit "Gunmen" endlich das neue Album der Power-Metaller ORDEN OGAN. Natürlich muss dieser Anlass auch mit einer ordentlichen Tournee gefeiert werden und so macht die Truppe aus Arnsberg im Herbst inklusive dem Support RHAPSODY OF FIRE in Folgenden Städten halt:

13.10.2017 - Bochum - Matrix

14.10.2017 - Herford - X

16.10.2017 - Langen - Neue Stadthalle

18.10.2017 - Bremen - Tivoli

20.10.2017 - Leipzig - Hellraiser

01.11.2017 - Siegburg - Kubana

02.11.2107 - Ludwigsburg - RoFa

04.11.2017 - Geiselwind - Music Hall

