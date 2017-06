ORDEN OGAN: Neues Video zu 'Fields Of Sorrow'

Am 7. Juli wird das neue Album "Gunmen" erscheinen und es gibt bereits zwei Appetithäppchen in Form von Videos zum Titellied und jetzt auch zu 'Fields Of Sorrow'. Das Album wird als Digipak mit Bonus-DVD, Doppel-LP, Picture Disc und Box Set erscheinen.

Hier ist die Trackliste der Standard-CD:

Gunman

Fields Of Sorrow

Forlorn And Forsaken

Vampire In Ghost Town

Come With Me To The Other Side (feat. Liv Kristine)

The Face Of Silence

Ashen Rain

Down Here (Wanted: Dead Or Alive)

One Last Chance

Finis Coronat Opus

Und hier sind die versprochenen Videos:

Fields Of Sorrow: Youtube

Gunmen: Youtube