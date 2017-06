ORDEN OGAN: Release-Shows und personalisiertes Box-Set

Diesmal geht es in den Wilden Westen. Passend dazu hat AFM Records die neue Scheibe "Gunmen" als Box-Set in Sargform für den 7. Juli angekündigt. Doch nun kann der Fan sich sein Exemplar sogar personalisieren lassen. Auf der CD steht dann "Here Lies [dein Name]". Witzige Idee, wer also sein Album als Unikat ins Regal stellen möchte, sollte mal in den Webshop von AFM surfen.

Zum Auftakt ihrer Revolverheld-Phase will ORDEN OGAN uns mit drei Release-Shows einheizen:

07.07. in HAMBURG auf der MS STUBNITZ (Schiff)

08.07. in BESTWIG / FORT FUN ABENTEUERLAND stilecht im SALOON

09.07. in MÜNCHEN im allseits bekannten BACKSTAGE

Wer ein Ticket im AFM-Shop bestellt, erhält eine Live-CD der Band kostenlos dazu, die er bei dem Konzert am Merchandise-Stand erhalten wird. Ich finde, AFM macht das ziemlich klasse, Fans der Band kriegen richtig was geboten. Da tippt der Cowboy an seinen Stetson.