ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO: Tourdaten für 2020 veröffentlicht

Die schwedische Band ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO hat am 13.09.2019 ihr neues Album "Let’s Play (Two Girls & A Goat)" via Out Of Line veröffentlicht.



Um den Fans in Deutschland die Platte vorstellen zu können, kommt die Band Anfang 2020 für drei Konzerte auf die Bühne. Mit dabei wird TRIARII sein.



Folgende Termine sehen fest:

20.02.2020 BiNuu, Berlin

21.02.2020 Golden Nugget, Nürnberg

22.02.2020 Hellraiser, Leipzig



Der Vorverkauf startet am 28.11.2019 bei Eventim.

