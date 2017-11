ORPHANED LAND: Teaservideo für das neue Album, Tour

Das neue Album wird "Unsung Prophets And Dead Messiahs" heißen und am 26 Januar erscheinen. Es wird folgende Lieder enthalten:

The Cave

We Do Not Resist

In Propaganda

All Knowing Eye

Yedidi

Chains Fall To Gravity

Like Orpheus

Poets Of Prophetic Messianism

Left Behind

My Brother's Keeper

Take My Hand

Only The Dead Have Seen The End Of War

The Manifest - Epilogue

Hier ist ein Teaservideo dazu: Youtube.

Danach wird es auch gleich wieder auf Tour gehen. Hier sind die Tourdaten:

24.2. Willemeen Arnhem

26.2. Underworld London

27.2. Petit Bain Paris

28.2. Le Ferrailleur Nantes

2.3. Copérnico Madrid

3.3. Bovedo Barcelona, Spain

4.3. Secret Place Montpellier

6.3. Jungle Köln

7.3. Bi Nuu Berlin

8.3. Randal Club Bratislava

9.3. Flying Circus Cluj Napoca

10.3. Zet Pete Krakow

11.3. Dürer Kert Budapest

13.3. Backstage München

14.3. Dagda Live Club Borgo Priolo

15.3. Jailbreak Live Club Rom

16.3. The Manoir Pub St. Maurice

17.3. Galvanik Zug

18.3. Chez Paulette Pagney