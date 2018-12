ORSCHEL ROCKT: Tribute Festival im Herzen der Rhein Main Gebietes

Am 19. Januar 2019 findet in der Burgwiesenhalle Oberursel ein ganz besonderes Festival statt, das ORSCHEL ROCKT - Tribute Festival.



Mit dabei sind:



UP THE IRONS – IRON MAIDEN Tribute aus den Niederlanden







PURPLE RISING – DEEP PURPLE & RAINBOW Tribute aus Frankfurt







SHE'S GOT BALLS - Ladies Tribute to AC/DC aus Deutschland











Tickets zum Preis von nur 25,70 für dieses, wie ich finde, sehr geile Package, gibt es hier: Frankfurt Ticket



