OSI AND THE JUPITER: Neuer Song 'Fjörgyn' vom neuen Album

Das amerikanische Pagan-Folk-Duo OSI AND THE JUPITER hat mit 'Fjörgyn' vom neuen Album "Nordlige Rúnaskog" veröffentlicht. Das Album selbst wird am 15.11.2019 via Eisenwald erscheinen.



Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. Fjörgyn

2. Lœra∂r

3. Dødelig Fartoy

4. Much Wisdom is Such Grief

5. Ettr Storman

6. Nordlige Eik Tre

7. Grå Hest

8. Det Hører Til Skogen

9. Galdrafö∂r

10. The White Elk



Zeitgleich wird am 15.11.2019 das erste Album der Band namens "Halls of the Wolf" auf CD wieder veröffentlicht. Beide Alben können bereits im Shop bestellt werden.

