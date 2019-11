OSI AND THE JUPITER: Neues Album

Das amerikanische Pagan-Folk-Duo OSI AND THE JUPITER hat sein neues Album "Nordlige Rúnaskog" via Eisenwald am 15.11.2019 veröffentlicht.



Nun ist es bei dem Magazin "New Noise" komplett im Stream verfügbar.

Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. Fjörgyn

2. Lœra∂r

3. Dřdelig Fartoy

4. Much Wisdom is Such Grief

5. Ettr Storman

6. Nordlige Eik Tre

7. Grĺ Hest

8. Det Hřrer Til Skogen

9. Galdrafö∂r

10. The White Elk



Zeitgleich wurde am 15.11.2019 das erste Album der Band namens "Halls of the Wolf" auf CD wieder veröffentlicht. Beide Alben sind im Shop erhältlich.