OST+FRONT: Neue Live-Dates

Sie machen wieder die Clubs unsicher: OST+FRONT startet im Februar auf zur großen Deutschland-Tour. An die schließen sich auch einige Festival-Gigs an. Wer die Vertreter der Neuen Deutschen Härte live erleben will, halte sich am besten an diesen Plan:

19.02.2017 Frankfurt Nachtleben

04.03.2017 Erfurt From Hell

11.03.2017 Luckenwalde Wunderbar

18.03.2017 Leipzig Hellraiser

13.04.2017 Wilhelmshaven Pumpwerk

14.04.2017 Zeist De Peppel

15.04.2017 Köln Blue Shell

21.04.2017 Flensburg Roxy

22.04.2017 Guben Fabrik

29.04.2017 München Garage Deluxe

27.05.2017 Drachhausen Spreewaldrock Festival

01.07.2017 Mülheim Castle Rock Festival

06.07.2017 Ballenstedt Rock Harz Open Air

26.08.2017 Rübenau Motortreffen

22.09.2017 Helsinki On the rocks

23.09.2017 St.Petersburg Backstage

24.09.2017 Moskau Teatr

14.10.2017 Siegburg Kubana