OUR MIRAGE, DIE HART und VENUS kommen auf Tour

Eine Core-Crew wird durch die Lande ziehen und hier Halt machen:

16.02.2019 Herne - Stadtteilzentrum Pluto

17.02.2019 Köln - MTC

28.02.2019 Berlin - Maze

01.03.2019 Hamburg - Hafenklang

02.03.2019 Hannover - Lux

Karten dafür gibt es bei Eventim. Zur Einstimmung hier etwas Musik:

OUR MIRAGE 'Lost': Youtube.

VENUES 'We Are One': Youtube.