OUR MIRAGE bringt

Die Marler haben einen Vertrag bei Arising Empire unterschrieben und werden ihr Debütalbum "Lifeline" am 24. August veröffentlichen. Jetzt kann man das Album bereits vorbestellen. Oder sich zuerst das Video zu dem Lied 'The Unknown' ansehen: Youtube.

Auf dem Album werden folgende Lieder zu finden sein:

1. Lost

2. Believe

3. Revivor

4. Lifeline

5. Nightfall

6. My Distress

7. Honesty

8. Fading

9. December

10. Heartbeat

11. The Unknown