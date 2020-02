OUTLAWS mit neuer Single

Die Southern Rock Ikonen OUTLAWS haben eine neue Single namens 'Southern Rock Will Never Die' veröffentlicht. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum "Dixie Highway" enthalten.



Mit dem Song 'Southern Rock Will Never Die' huldigen die Outlaws ihre gefallenen Genossen, darunter SKYNYRDS Ronnie Van Zant und Steve Gaines, Tuckers Toy und Tommy Caldwell, Duane und Greg Allman und The CDBs ‚Taz‘ DiGregorio und Tommy ‚TC‘ Crain, sowie die OUTLAWS-Mitbegründer Billy Jones, Frank O`Keefe und Hughie Thomasson. "Der Song spiegelt den Geist der Pioniere dieses Genres wider", sagt Gitarrist und Sänger Henry Paul. "Die Energie, die uns damals alle motiviert hat, inspiriert uns noch heute."





"Dixie Highway" erscheint über SPV/Steamhammer am 28. Februar 2020 als CD DigiPak, 2LP version, Download und Stream

