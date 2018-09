OUTLAW: Neues Album und Video

Das Debüt-Album der Finnen wird auf den Namen "Marauders" hören und mit einem ganz besonders hässlichen Cover daherkommen. Im Ernst, dieser Trash ist denen doch nach sechs Monaten nordischer Finsternis eingefallen, oder? Aber es geht ja um die inneren Werte, sprich: die Musik. Und die hören wir uns mal in Form von 'Tyrants Of Ice' an: Youtube.

Okay, das ist deutlich besser als die Verpackung. Wer jetzt Blue geleckt hat, surft gleich mal rüber in den High Roller Shop und holt sich "Marauders" als CD, auf 200 Stück limitiertes schwarzes Vinyl oder auf auf 300 Stück limitiertes orange-transparentes Vinyl.